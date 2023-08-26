Чи включається тривалість неоплачуваної відпустки під час війни до стажу для щорічної: відповідь Держпраці

Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається під час війни, включається до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку.

Державна служба з питань праці роз’яснила, чи дає період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану право на щорічну відпустку.

Держпраці відповідає, що так, дає, якщо така відпустка надана за угодою сторін на період дії воєнного стану (відповідно до ст. 26 Закону «Про відпустки»).

Відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 90 календарних днів, яка надається працівникам, що виїхали за кордон або мають статус ВПО, в обов'язковому порядку, не дає права на щорічну відпустку.

Статтею 9 Закону «Про відпустки» передбачено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховуються, зокрема, час, коли:

1) працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада);

2) такому працівнику не виплачувалася заробітна плата у зв’язку з перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченої ст. 25, 26 Закону «Про відпустки».

Тривалість відпусток без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін відповідно до ст. 26 Закону «Про відпустки», обмежена 15 календарними днями на рік. Разом з тим особливості трудових відносин у період воєнного стану, не передбачені іншими актами трудового законодавства, визначено Законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Зокрема, ст. 12 цього Закону передбачено, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки.

Таким чином, відпустка без збереження заробітної плати, яка надається упродовж дії воєнного стану, надається відповідно до ст. 26 Закону «Про відпустки» і включається до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку.

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