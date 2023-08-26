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  1. В Україні

Бджоли не пересилаються: кому Укрпошта може відмовити у надсиланні посилки

00:00, 26 серпня 2023
На пошті можуть відмовити у прийманні відправлення за неналежного пакування.
Бджоли не пересилаються: кому Укрпошта може відмовити у надсиланні посилки
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Після прийняття Закону України «Про поштовий зв’язок» було внесено суттєві зміни до проєкту Правил надання послуг поштового зв’язку та Порядку упакування поштових відправлень. Про це повідомляє «Укрпошта».

Тож співробітники «Укрпошти» можуть відмовити клієнтам у прийманні відправлення за неналежного пакування.

Граничні розміри та масу поштових відправлень буде визначати оператор поштового зв’язку відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів.

Порядок упакування поштових відправлень теж визначатиме оператор поштового зв’язку. Він може відмовити відправнику у прийманні поштового відправлення, якщо його паковання не відповідає вимогам.

Так, не будуть прийматися поштові відправлення, упаковані у коробки зі звичайного картону (не гофрованого), з випуклими поверхнями, вм’ятинами, розривами (щілинами) та плямами, а також ті, які містять на пакуванні рекламу інших операторів поштового зв’язку.

У компанії підкреслюють важливість того, аби предмети, які вкладаються, не переміщувалися, не терлися та не билися одне об одне під час перевезення.

Так, для упакування поштових відправлень в «Укрпошті» використовують гофрокартонні коробки, тубуси, конверти, поліетиленові пакети, пакети з повітряною вставкою, поліпропіленові мішки тощо.

«Зазначимо, що бджоли не пересилаються. Є можливість відправляти лише бджолині матки за послугою «Укрпошта Експрес» з оголошеною цінністю 1 грн», - додають у компанії.

Оновлений порядок упакування поштових відправлень можна переглянути за посиланням.

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