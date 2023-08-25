Україну накриє нова хвиля спеки: з’явився прогноз погоди на вихідні

В деяких регіонах країни на вихідних також очікується дощ.

Фото: 24tv.ua

26 і 27 серпня погода в Україні прогнозується переважно сухою та очікується спека. Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.

За словами синоптиків, у наступні три доби переважатиме суха погода. Однак на вихідних у північно-західних, а у неділю й північних областях вдень місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря найближчої доби вночі становитиме +13 +18 градусів, а на узбережжі морів до +23. При цьому вдень буде +26 +32, а на південному заході країни до +35.

При цьому у неділю та понеділок прогнозується підвищення температури на 2-4 градуси.

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