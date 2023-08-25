У Києві чоловік втерся в довіру та викрав у жінки $120 000 і ювелірні вироби

Вчинивши злочин, чоловік почав переховуватися в Одесі, проживаючи у найдорожчих готелях.

Фото: khersondaily.com

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру уродженцю міста Полтави у викраденні чужого майна в особливо великих розмірах. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як зазначать у відомстві, у Києві 32-річний чоловік, тимчасово працюючий водієм таксі, познайомився з харків’янкою та втерся до неї в довіру.

«Перебуваючи в її помешканні, зловмисник скористався нагодою та викрав всі її заощадження - грошові кошти в сумі 120 000 доларів США, а також ювелірні вироби з золота та діамантів. Вчинивши злочин, чоловік почав переховуватися в Одесі, проживаючи у найдорожчих готелях», - сказано у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження злодія та затримали його. Під час обшуків частину викрадених коштів виявили та вилучили.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 500 000 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік затримав крадія, який спробував пограбувати його у супермаркеті.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.