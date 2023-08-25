В Киеве мужчина втерся в доверие и похитил у женщины $120 000 и ювелирные изделия

Совершив преступление, мужчина начал скрываться в Одессе, проживая в самых дорогих гостиницах.

Фото: khersondaily.com

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении уроженцу Полтавы в похищении чужого имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Как отметят в ведомстве, в Киеве 32-летний мужчина, временно работающий водителем такси, познакомился с харьковчанкой и втерся к ней в доверие.

«Находясь в ее доме, злоумышленник воспользовался случаем и похитил все сбережения - денежные средства в сумме 120 000 долларов США, а также ювелирные изделия из золота и бриллиантов. Совершив преступление, мужчина начал скрываться в Одессе, проживая в самых дорогих гостиницах», - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить местонахождение вора и задержали его. Во время обысков часть похищенных средств была обнаружена и изъята.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 500 000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина задержал вора, который попытался ограбить его в супермаркете.

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