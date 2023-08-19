В Киеве мужчина задержал вора, который попытался ограбить его в супермаркете

Грабитель пытался похитить из камеры хранения вещи, когда его задержал владелец украденного.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве мужчина заметил, как воруют его рюкзак и задержал злоумышленника, – сообщает патрульная полиция Киева.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на Берестейском проспекте столицы. Киевлянин, находясь на кассе, увидел, как неизвестный достал из камеры хранения его сумку и ушел из магазина.

Мужчина не растерялся - догнал и схватил злоумышленника, а охранники магазина, в это время, позвонили на линию 112.

Патрульные прибыли на место и задержали вора. Им оказался 40-летний местный житель.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу.

Правоохранители напоминают, что по ч. 4 ст. 185 УК кража, совершенная в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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