АРМА предлагает, чтобы ВАКС направлял АРМА на исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах

АРМА: Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратилось в Правительство и Высший антикоррупционный суд по урегулированию проблемы управления санкционными активами.

Как отметили в АРМА, с начала полномасштабной войны значительное количество активов, принадлежащих подсанкционным лицам, арестованы в уголовных производствах и переданы в управление АРМА.

Агентство ищет для них управляющих, которые вкладывают ресурсы в восстановление объектов, обеспечивают их функционирование и платят поступление в бюджет. Однако такие активы могут взиматься судом не только по приговору суда в уголовном производстве, но и по санкционному механизму.

Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего.

Эту проблему следует урегулировать во избежание дублирования функций и эффективного использования ресурсов государственных органов.

Как именно?

Недавно парламент изменил законодательство (закон №3137), уполномочив Фонд госимущества управлять взысканными санкционными активами. Но – кроме случаев, определенных законом.

Наряду с этим, закон об АРМА (ст. 23) уполномочивает Агентство выполнять решения суда о конфискации, специальной конфискации и взыскании в доход государства находящихся в его управлении активов, а именно – реализовать их на торгах.

Поэтому ВАКС может направлять АРМА во исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах, которые находятся в управлении Нацагентства.

Именно по этому поводу Кабмину и ВАКСу была направлена позиция АРМА, учет которой позволит улучшить координацию между разными путями использования собственности оккупантов в пользу Украины.

Кроме того, АРМА было инициировано внесение Агентства в перечень органов, имеющих право подавать в Кабмин предложения по применению санкций и другим экономическим ограничениям, путем внесения изменений в постановление Правительства №613 от 11.07.2018 года.

Автор: Наталя Мамченко

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