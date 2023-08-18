Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
АРМА предлагает, чтобы ВАКС направлял АРМА на исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах

АРМА: Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего.

За изготовление порнографии с насильственными действиями будет грозить штраф до 85 тысяч грн, ограничение свободы до 5 лет или лишение – до 3: депутаты внесли законопроект

Изготовление или сбыт экстремальной порнографии, в частности, содержащей изображение насильственных действий, народные депутаты предлагают наказывать штрафом от 51 тысяч до 85 тысяч грн или ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы до 3 лет.

Могли бы предоставить для лечения военных и размещение ВПЛ, но банкротили: во время заседания Совета судей озвучили шокирующие факты о санатории «Шкло»

Совет судей провел исследование, почему руководство ГСА не возражало против передачи на приватизацию санатория «Шкло», имеющего разрешения на добычу торфяных грязей и минеральных лечебных вод, и закрывало глаза на то, что объект приходит в упадок.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили конкурс на 8 должностей прокуроров

В частности, ищут 7 прокуроров на должности в отделы управления процессуального руководства, а также поддержки публичного обвинения и представительства в суде.

ТУ ГСА в Херсонской области решило не возвращаться в Херсон, и будет работать дистанционно

Судьи и работники аппарата судов, между тем, работают в Херсоне.

  1. Публикации
  2. / В Украине

АРМА предлагает, чтобы ВАКС направлял АРМА на исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах

20:20, 18 августа 2023
АРМА: Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего.
АРМА предлагает, чтобы ВАКС направлял АРМА на исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратилось в Правительство и Высший антикоррупционный суд по урегулированию проблемы управления санкционными активами.

Как отметили в АРМА, с начала полномасштабной войны значительное количество активов, принадлежащих подсанкционным лицам, арестованы в уголовных производствах и переданы в управление АРМА.

Агентство ищет для них управляющих, которые вкладывают ресурсы в восстановление объектов, обеспечивают их функционирование и платят поступление в бюджет. Однако такие активы могут взиматься судом не только по приговору суда в уголовном производстве, но и по санкционному механизму.

Параллельность санкционного и уголовного процессов также затрудняет поиск управляющих активами, поскольку возможность их дальнейшего взыскания является фактором непредсказуемости и дополнительного риска для потенциального управляющего.

Эту проблему следует урегулировать во избежание дублирования функций и эффективного использования ресурсов государственных органов.

Как именно?

Недавно парламент изменил законодательство (закон №3137), уполномочив Фонд госимущества управлять взысканными санкционными активами. Но – кроме случаев, определенных законом.

Наряду с этим, закон об АРМА (ст. 23) уполномочивает Агентство выполнять решения суда о конфискации, специальной конфискации и взыскании в доход государства находящихся в его управлении активов, а именно – реализовать их на торгах.

Поэтому ВАКС может направлять АРМА во исполнение судебные решения о взысканных санкционных активах, которые находятся в управлении Нацагентства.

Именно по этому поводу Кабмину и ВАКСу была направлена позиция АРМА, учет которой позволит улучшить координацию между разными путями использования собственности оккупантов в пользу Украины.

Кроме того, АРМА было инициировано внесение Агентства в перечень органов, имеющих право подавать в Кабмин предложения по применению санкций и другим экономическим ограничениям, путем внесения изменений в постановление Правительства №613 от 11.07.2018 года.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду