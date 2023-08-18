Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
АРМА пропонує, щоб ВАКС направляв АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи

АРМА: Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.

За виготовлення порнографії з насильницькими діями буде загрожувати штраф до 85 тисяч грн, обмеження волі до 5 років або позбавлення – до 3: депутати внесли законопроект

Виготовлення або збут екстремальної порнографії, зокрема, яка містить зображення насильницьких дій, народні депутати пропонують карати штрафом від 51 тисячі до 85 тисяч грн або обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі до 3 років.

Могли б надати для лікування військових та розміщення ВПО, але банкротили: під час засідання Ради суддів озвучили шокуючі факти стосовно санаторію «Шкло»

Рада суддів провела дослідження, чому керівництво ДСА не заперечувало проти передачі на приватизацію санаторію «Шкло», який має дозвіл на видобування торф’яних грязей і мінеральних лікувальних вод, і закривало очі на те, що об’єкт занепадає.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оголосили конкурс на 8 посад прокурорів

Зокрема, шукають 7 прокурорів на посади у відділи управління процесуального керівництва, а також підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді.

ТУ ДСА в Херсонській області вирішило не повертатися у Херсон і буде працювати дистанційно

Судді та працівники апарату судів, тим часом, працюють у Херсоні.

  1. Публікації
  2. / В Україні

АРМА пропонує, щоб ВАКС направляв АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи

20:20, 18 серпня 2023
АРМА: Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.
АРМА пропонує, щоб ВАКС направляв АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до Уряду та Вищого антикорупційного суду щодо врегулювання проблеми управління санкційними активами.

Як зазначили в АРМА, з початку повномасштабної війни значна кількість активів, що належать підсанкційним особам, арештовані у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА.

Агентство шукає для них управителів, які вкладають ресурси у відновлення об’єктів, забезпечують їх функціонування та сплачують надходження до бюджету. Однак такі активи можуть стягуватися судом не тільки за вироком суду у кримінальному провадженні, а й за санкційним механізмом.

Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.

Цю проблему слід врегулювати для уникнення дублювання функцій та ефективного використання ресурсів державних органів.

Як саме?

Нещодавно парламент змінив законодавство (закон №3137), уповноваживши Фонд держмайна управляти стягнутими санкційними активами. Але – крім випадків, визначених законом.

Поряд з цим, закон про АРМА (ст. 23) уповноважує Агентство виконувати рішення суду про конфіскацію, спеціальну конфіскацію та стягнення в дохід держави активів, які перебувають в його управлінні, а саме – реалізувати їх на торгах.

Тож ВАКС може направляти АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи, які перебувають в управлінні Нацагентства.

Саме з цього приводу Кабміну та ВАКСу була надіслана позиція АРМА, врахування якої дозволить покращити координацію між різними шляхами використання власності окупантів на користь України. 

Крім того, АРМА було ініційовано внесення Агентства до переліку органів, які мають право подавати до Кабміну пропозиції щодо застосування санкцій та інших економічних обмежень, шляхом внесення змін до постанови Уряду №613 від 11.07.2018 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду