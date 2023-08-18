АРМА пропонує, щоб ВАКС направляв АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи

АРМА: Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до Уряду та Вищого антикорупційного суду щодо врегулювання проблеми управління санкційними активами.

Як зазначили в АРМА, з початку повномасштабної війни значна кількість активів, що належать підсанкційним особам, арештовані у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА.

Агентство шукає для них управителів, які вкладають ресурси у відновлення об’єктів, забезпечують їх функціонування та сплачують надходження до бюджету. Однак такі активи можуть стягуватися судом не тільки за вироком суду у кримінальному провадженні, а й за санкційним механізмом.

Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.

Цю проблему слід врегулювати для уникнення дублювання функцій та ефективного використання ресурсів державних органів.

Як саме?

Нещодавно парламент змінив законодавство (закон №3137), уповноваживши Фонд держмайна управляти стягнутими санкційними активами. Але – крім випадків, визначених законом.

Поряд з цим, закон про АРМА (ст. 23) уповноважує Агентство виконувати рішення суду про конфіскацію, спеціальну конфіскацію та стягнення в дохід держави активів, які перебувають в його управлінні, а саме – реалізувати їх на торгах.

Тож ВАКС може направляти АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи, які перебувають в управлінні Нацагентства.

Саме з цього приводу Кабміну та ВАКСу була надіслана позиція АРМА, врахування якої дозволить покращити координацію між різними шляхами використання власності окупантів на користь України.

Крім того, АРМА було ініційовано внесення Агентства до переліку органів, які мають право подавати до Кабміну пропозиції щодо застосування санкцій та інших економічних обмежень, шляхом внесення змін до постанови Уряду №613 від 11.07.2018 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.