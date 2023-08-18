Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я»

Документ повернули до парламенту з підписом Зеленського 18 серпня.

Джерело фото: mnp.org.ua

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам’ятки на території резиденції «Межигір’я». Там колись жив колишній президент, а нині втікач Віктор Янукович.

Документ повернули до парламенту з підписом Зеленського 18 серпня.

Законопроєкт №9354 про передбачає створення пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Зазначається, що це сприятиме охороні та використанню в естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях визначних та цінних зразків паркового будівництва на території урядової резиденції «Межигір’я».

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