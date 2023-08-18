Владимир Зеленский подписал закон о создании парка-памятки «Межигорье»

Документ был возвращен в парламент с подписью Зеленского 18 августа.

Источник фото: mnp.org.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании парка- памятки на территории резиденции «Межигорье». Там когда-то жил бывший президент, а ныне беглец Виктор Янукович.

Документ был возвращен в парламент с подписью Зеленского 18 августа.

Законопроект №9354 предусматривает создание памятки садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Отмечается, что это будет способствовать охране и использованию в эстетических, природоохранных и оздоровительных целях выдающихся и ценных образцов паркового строительства на территории правительственной резиденции «Межигорье».

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