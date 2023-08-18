Премьер Румынии во время визита Шмыгаля попросил решить вопрос «молдавского языка»

Румыния призвала признать несуществование так называемого «молдавского» языка и принять соответствующие меры правового и административного характера.

Источник фото: Денис Шмыгаль

Румынский премьер-министр Марчел Чолаку во время визита украинского коллеги Дениса Шмыгаля в Бухарест поднял вопрос теме прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству и существование так называемого «молдавского языка».

Об этом пишет «Digi24».

На переговорах со Шмыгалем Чолаку попросил Украину обеспечить румынам в Украине равные права и свободы, а также признать несуществование так называемого «молдавского» языка и принять соответствующие меры правового и административного характера.

Недавно Республика Молдова приняла нормативный акт, которым признает румынский язык официальным.

«О теме прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, я обратил внимание Премьер-министра на законную обеспокоенность Румынии в этой сфере. Я напомнил о твердой позиции Румынии на этот счет. Мы показали, что ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности – как это нормально между двумя государствами, связанными такой крепкой солидарностью», – сказал румынский премьер на брифинге.

Он также заявил, что просил украинского коллегу признать несуществование «молдавского» языка.

«О проблеме так называемого «молдавского» языка я восстановил давнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы украинские власти признали ее отсутствие и приняли соответственно все правовые и административные меры», – подытожил Марчел Чолаку.

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