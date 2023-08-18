Этический совет рассмотрит вопрос о допуске к собеседованию кандидатов на должность члена ВСП от Съезда ученых – когда

Когда состоится заседание.

Этическая совет рассмотрит вопрос о допуске к собеседованию кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Также члены Этического совета рассмотрят вопрос обнародования записей предыдущих собеседований.

Заседание состоится в понедельник, 21 августа, в 16.00.

28 апреля Этический совет принял решение о соответствии критерия профессиональной этики и добродетели двух кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия от съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Впрочем, 2 июня съезду ученых среди предложенных кандидатур так и не удалось избрать нового члена ВСП.

Ранее мы писали, кто претендует на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда ученых – список.

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