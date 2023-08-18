Етична рада розгляне питання про допуск до співбесіди кандидатів на посаду члена ВРП від З'їзду науковців – коли

Коли відбудеться засідання.

Етична рада розгляне питання про допуск до співбесіди кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Також члени Етичної ради розглянуть питання оприлюднення записів попередніх співбесід.

Засідання відбудеться у понеділок, 21 серпня, о 16:00.

28 квітня Етична рада ухвалила рішення про відповідність критерію професійної етики і доброчесності двох кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Утім, 2 червня з’їзду науковців серед запропонованих кандидатур так і не вдалося обрати нового члена ВРП.

Раніше ми писали, хто претендує на посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду науковців – список.

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