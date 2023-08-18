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За виготовлення порнографії з насильницькими діями буде загрожувати штраф до 85 тисяч грн, обмеження волі до 5 років або позбавлення – до 3: депутати внесли законопроект

Виготовлення або збут екстремальної порнографії, зокрема, яка містить зображення насильницьких дій, народні депутати пропонують карати штрафом від 51 тисячі до 85 тисяч грн або обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі до 3 років.

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За виготовлення порнографії з насильницькими діями буде загрожувати штраф до 85 тисяч грн, обмеження волі до 5 років або позбавлення – до 3: депутати внесли законопроект

18:41, 18 серпня 2023
Виготовлення або збут екстремальної порнографії, зокрема, яка містить зображення насильницьких дій, народні депутати пропонують карати штрафом від 51 тисячі до 85 тисяч грн або обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі до 3 років.
За виготовлення порнографії з насильницькими діями буде загрожувати штраф до 85 тисяч грн, обмеження волі до 5 років або позбавлення – до 3: депутати внесли законопроект
Джерело фото: rada.gov.ua

У парламенті зареєстрували раніше анонсований законопроект про «декриміналізацію» порнографії. Так, законопроект 9623 під назвою «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини» 18 серпня внесли народні депутати Ярослав Железняк, Олексій Мовчан, Андрій Мотовиловець та інші.

Серед іншого проектом пропонується вилучити з Кримінального кодексу статтю 302 «Створення або утримання місць розпусти і звідництво», тобто, декриміналізувати відповідальність за утримання борделів.

Прикметно, що депутати пропонують ввести до Кримінального кодексу поняття «екстремальної порнографії»

«Під екстремальною порнографією у статті 301 цього Кодексу слід розуміти порнографію, яка містить зображення насильницьких дій, статевих актів з твариною (зоофілію) або з тілом померлої людини (некрофілію)», - зазначають депутати у законопроекті.

Виготовлення, розповсюдження або збут екстремальної порнографії, народні депутати пропонують карати штрафом від 51 тисячі грн до 85 тисяч грн або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років.

В цілому, в іншій редакції викладено статтю 301 КК, яка встановлюватиме відповідальність за незаконний обіг порнографії та примушення до її створення.

Так, за розповсюдження або збут порнографії без згоди особи, яка у ній зображена, або виготовлення такої продукції із зображенням особи, якій не відомо про такі дії, буде загрожувати штраф від 17 тисяч грн до 51 тисячі грн або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Збут порнографії неповнолітній особі чи її розповсюдження серед неповнолітніх, а також примушування особи до участі у створенні порнографії будуть каратися штрафом від 85 тисяч грн до 170 тисяч грн або позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Під порнографією у статі 301 цього Кодексу автори пропонують розуміти будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друковану, аудіо-, відеопродукцію, повідомлення та матеріали, продукцію засобів масової інформації, змістом яких є зображення особи у реальному чи змодельованому відверто сексуальному образі або задіяної у реальній чи змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів в сексуальних цілях.

Нижче наводимо порівняльну таблицю до законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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