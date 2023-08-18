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  1. В Україні

З початку року понад 52 тисячі водіїв пересіли на вантажівки

21:49, 18 серпня 2023
Більшість людей отримали посвідчення водія категорії С — 39 661 особа, та 12 820 — категорії С1.
З початку року понад 52 тисячі водіїв пересіли на вантажівки
Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

В Україні з початку року 52 481 осіб навчилися керувати вантажівками. Більшість людей отримали посвідчення водія категорії С — 39 661 особа, та 12 820 — категорії С1, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Такий попит на кермування великогабаритними автомобілями у ГСЦ МВС пов'язують із війною та пояснюють, що з початку повномасштабного вторгнення росії потрібно було терміново перевозити паливно-мастильні матеріали, доставляти продукти харчування та іншу допомогу як цивільним, так і військовим. Волонтери та роботодавці активно почали шукати водіїв вантажних авто, яких вкрай не вистачало.

«Щоби вирішити проблему, Кабінет Міністрів України дозволив кермувальникам легкових автомобілів пересісти на вантажівки. Тобто, особи, які мають посвідчення водія категорії В, можуть водити транспортним засобом категорій С, С1», - пояснили у ГСЦ МВС.

Ця норма буде діяти упродовж воєнного стану.

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