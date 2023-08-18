С начала года более 52 тысяч водителей пересели на грузовики

Большинство людей получили водительские удостоверения категории С — 39 661 человек, и 12 820 — категории С1.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

В Украине с начала года 52 481 человек научились управлять грузовиками. Большинство людей получили водительские удостоверения категории С — 39 661 человек, и 12 820 — категории С1, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Такой спрос на вождение крупногабаритными автомобилями в ГСЦ МВД связывают с войной и объясняют, что с начала полномасштабного вторжения россии нужно было срочно перевозить горюче-смазочные материалы, доставлять продукты питания и другую помощь как гражданским, так и военным. Волонтеры и работодатели активно начали искать водителей грузовых автомобилей, которых очень не хватало.

«Чтобы решить проблему, Кабинет Министров Украины разрешил водителям легковых автомобилей пересесть на грузовики. То есть лица, имеющие водительские удостоверения категории В, могут водить транспортным средством категорий С, С1», - пояснили в ГСЦ МВД.

Эта норма будет действовать на протяжении военного положения.

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