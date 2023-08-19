Если ученик из-за ночных тревог не выспался и устал, не стоит заставлять его идти на первый урок – Лисовой

Министр образования отмечает, что нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации.

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Если ученик или ученица из-за ночных воздушных тревог не выспались и с утра чувствуют себя уставшими, не стоит заставлять ребенка идти на первый урок.

Это подчеркнул министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и отметил, что это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже.

«По моему убеждению, если ребенок не выспался и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок. Это нормально пропустить занятия и догнать эту тему позже. К примеру, на платформе Всеукраинской школы онлайн», - написал Лисовой.

Министр образования отмечает, что нужно быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации, ведь иногда взрослым сложно сфокусироваться после бессонной ночи, тогда что говорить о школьниках.

«Если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, нужно давать возможность досдать эту работу. И вообще, стоит в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы», - отметил Лисовой.

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