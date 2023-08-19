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  1. В Украине

Имеет ли право на налоговую социальную льготу работник-пенсионер: разъяснение

07:00, 19 августа 2023
Налоговики подчеркнули, что физическое лицо, одновременно с пенсией с ПФУ получает доходы в виде заработной платы, имеет право на НСЛ по общим правилам.
Имеет ли право на налоговую социальную льготу работник-пенсионер: разъяснение

Государственная налоговая служба разъяснила, имеет ли право на налоговую социальную льготу работник-пенсионер.

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы и размеры налоговых социальных льгот, определенные в п. 169.1 НКУ.

Налоговая социальная льгота применяется к начисленному налогоплательщику месячного дохода в виде заработной платы только по одному месту его начисления (выплаты) (пп. 169.2.1 НКУ).

Налогоплательщик подает работодателю заявление о самостоятельном избрании места применения налоговой социальной льготы (пп. 169.2.2 НКУ).

Вместе с тем согласно пп. 169.2.3 НКУ налоговая социальная льгота не применима к:

  • доходов налогоплательщика, иных чем заработная плата;
  • заработной платы, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного (вещного) обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, выплачиваемых из бюджета;
  • дохода самозанятого лица от производства предпринимательской деятельности, а также другой независимой профессиональной деятельности.

С учетом указанного физическое лицо, одновременно с доходами в виде пенсии из Пенсионного фонда Украины получает доходы в виде заработной платы, имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы при условии соблюдение требований пп. 169.1 НКУ и предоставление работодателю заявления о применении льготы.

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