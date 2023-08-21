Совет судей обратится к Денису Шмыгалю по поводу исключения санатория «Шкло» из перечня объектов на приватизацию

Санаторий «Шкло», имеющий разрешение на добычу минеральных лечебных вод, можно использовать по назначению – как лечебное учреждение, а не передавать в частные руки.

Источник фото: КМУ

Совет судей Украины провел исследование, почему руководство Государственной судебной администрации не возражало против передачи на приватизацию санатория «Шкло», который находится в 40 км от Львова, имеет парковую территорию в 70 гектаров и разрешения на добычу торфяных грязей и минеральных лечебных вод, и закрывало глаза на то, что объект приходит в упадок.

В частности, во время выездной проверки Совета судей было установлено, что санаторий может быть использован по его непосредственному назначению – в качестве лечебного учреждения, ведь, несмотря на попытки довести до банкротства, «Шкло» удалось сохранить самое ценное – персонал и собственную лечебно-диагностическую базу.

«Это более 70 га земли, леса, озера, наличие трех источников минеральной воды, наличие всех разрешений, в частности, на медицинскую практику, специальные разрешения на пользование недрами, лечебно-диагностические кабинеты. То есть это действующий санаторий с имеющейся материальной базой для проведения лечебных процедур.

Рабочая группа также установила, что в предыдущих периодах санаторий работал сезонно, хотя имеет возможности работать и в осенне-зимний период.

Это мы оцениваем как неэффективные управленческие решения, потому что данный объект можно было сделать и прибыльным предприятием, учитывая его близость к Львову (40 км), огромную территорию», - отметила докладчик, член ССУ Валерия Черная.

Из-за неэффективного управления у «Шкло» накопились определенные долги (около 8 млн по расчетам с бюджетом и столько же по оплате труда). Так, по словам ССУ, санаторием долгое время управлял Роман Козак (отец экс-депутата Тараса Козака). В ходе исследования документов рабочая группа ССУ обнаружила отдельную строку, которой учитывается кредиторская задолженность, в частности по возвратной финансовой помощи в размере 7,65 млн грн, которая была предоставлена предприятию в предыдущие периоды физическими лицами, в том числе бывшим директором Романом Козаком (на сумму 7,36 млн грн). По мнению ССУ, предоставлением таких ссуд «от самого себя» должны заниматься правоохранители.

Положительные же изменения, по словам докладчика, напрямую связаны с периодом, когда ГП «Шкло» возглавил новый руководитель – Дмитрий Головко (с 8 февраля 2022 года был назначен заместителем директора, а с 18 февраля – и. о. директора). В частности, ему удалось привлечь от Новояровского городского совета средства для восстановления материально-технической базы по программе для временного размещения внутренне перемещенных лиц, было полностью отстроено 24 двухместных номера.

При этом от ГСА Украины как органа управления в 2020-2023 годах «Шкло» не получало никакой финансовой поддержки.

Поэтому, как констатировала Валерия Черная, довольно странной кажется позиция руководства ГСА, в частности, заместителя председателя ГСА Максима Пампуры, высказанная на заседании ВСП 20 июля, которая фактически сводится к нецелесообразности нахождения указанного объекта в сфере управления ГСА, потому что оно вроде бы «содержится за счет государства».

«Этот объект не финансируется и не удерживается за счет государственных средств. Это предприятие, которое осуществляет хозяйственную деятельность и выживает за счет самоокупаемости и средств, которые ему удается привлечь и использовать на восстановление этого объекта», - отметила Валерия Черная.

Территория и возможности санатория позволяют обустроить базу для обучения судей, кандидатов в судьи, обеспечить проведение съездов судей, конференций, так как указанный объект имеет около 300 мест.

Санаторий мог бы принять и внутренне перемещенных лиц, нуждавшихся в эвакуации после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Пока он мог бы использоваться и для лечения военных, правоохранителей, ведь имеет для этого условия.

Во время исследования происходивших вокруг санатория событий у членов Совета судей создалось впечатление, что с 2015 года это предприятие доводили до банкротства, чтобы передать его на приватизацию. Аналогичное мнение во время заслушивания отчета руководства ГСА, напомним, выразил и член ВСП Виталий Салихов, предположивший, что мог иметь место кулуарный сговор для дальнейшей приватизации санаторного комплекса.

В настоящее время из объяснений ГСА остается непонятным, на какой стадии находится исполнение распоряжения Кабмина по передаче санатория.

Следовательно, Совет судей поручил главе ССУ Богдану Моничу обратиться к Премьер-министру Денису Шмыгалю для инициирования внесения изменений в приложение к распоряжению с целью исключения «Шкло» из перечня объектов на передачу ФГИУ.

Добавим, что Совет судей признал ненадлежащим осуществление ГСА полномочий в отношении предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере его управления, в частности «Шкло», а также признал недопустимыми действия руководителей ГСА, в частности Алексея Сальникова и Максима Пампуры, которые без ведома ВСП и ССУ и без согласования с ними по собственному усмотрению вопреки действующим процедурам способствовали выбытию единого санатория по управлению ГСА и передачи его в сферу управления ФГИ для дальнейшей приватизации.

К тому же ССУ считает целесообразным обратиться к руководителям государственных и правоохранительных органов, прежде всего имеющим собственные профсоюзные организации, с предложением заключения меморандумов о сотрудничестве с целью дальнейшего оздоровления их работников на базе «Шкло». Что касается работников аппаратов судов, было предложено ввести дополнительный вид поощрения в виде путевки в санаторий «Шкло».

Детальнее о том, как проходило обсуждение на заседании ССУ и какие объяснения дал заместитель председателя ГСА Максим Пампура, можно прочитать по ссылке.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины 17 августа 2023 года исследовал ситуацию с регистрацией и рассмотрением Полтавским районным судом Полтавской области и Индустриальным районным судом города Днепропетровска судебных дел, поступивших из судов, оказавшихся в зоне боевых действий.

Автор: Наталя Мамченко

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