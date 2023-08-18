Дела, поступающие из судов после смены подсудности, необходимо зарегистрировать и рассмотреть – Совет судей

Деятельность Полтавского и Индустриального райсудов признана неудовлетворительной.

Совет судей Украины 17 августа 2023 года изучил ситуацию с регистрацией и рассмотрением Полтавским районным судом и Индустриальным районным судом города Днепропетровска судебных дел, поступивших из судов, оказавшихся в зоне боевых действий.

Напомним, что в 2022 году во многих судах возникли проблемы с регистрацией и рассмотрением тысяч дел поступивших из судов, территориальная подсудность которых была изменена из-за вторжения РФ.

«Судебно-юридическая газета» уже подробно рассказывала об этой проблеме, которую большинство судов в течение 2022 года и первой половины 2023 все же постепенно решают.

По состоянию на август 2023 года наиболее проблемными остались два суда - Полтавский районный суд Полтавской области и Индустриальный районный суд города Днепропетровска.

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в марте 2022 года Полтавский районный суд получил из Харьковского районного суда Харьковской области около 3 600 дел разных категорий.

Однако Полтавский райсуд зарегистрировал и осуществил автоматическое распределение только части из них, в то время как более 2 тыс. дел не были распределены.

При этом дело по регистрации и назначению к рассмотрению дел начало двигаться только после решения Совета судей Украины от 3 февраля 2023 года, которым ССУ рекомендовал судам, получившим дела из судов, оказавшихся в зоне боевых действий, наконец их зарегистрировать, распределить и рассмотреть.

Интересно, что для оправдания промедления с регистрацией и распределением дел в феврале 2023 года судьи Полтавского райсуда заказали в Институте государства и права им. В. М. Корецкого заключение научно-правовой экспертизы, который сводился к тому, что дела, не распределенные Полтавским райсудом, могут быть возвращены в Харьковский районный суд и должны рассматриваться именно судьями этого суда.

Впрочем, после смены председателя суда (судья Лариса Богомолова в апреле 2023 года была задержана за государственную измену) процесс регистрации и распределения дел был возобновлен. Об имеющимся прогрессе 17 августа сообщил уже новый председатель Полтавского райсуда Анатолий Потетий. Хотя, по состоянию на август, судом зарегистрированы и распределены еще далеко не все "харьковские" дела.

Более проблемная ситуация сложилась с делами Краматорского городского суда Донецкой области, которые должны были поступить в 2022 году в Индустриальный районный суд города Днепропетровска.

Часть дел Краматорского суда весной прошлого года была вывезена в Индустриальный районный суд, однако большая часть дел была перевезена в Самарский районный суд Днепропетровска для хранения с целью их дальнейшей передачи в Индустриальный суд. Часть дел Краматорского суда вообще очутилась в Царичанском районном суде Днепропетровской области.

Впрочем, в дальнейшем оказалось, что эвакуированные дела в Индустриальный райсуд переданы так и не были, а дела, которые уже находились в Индустриальном райсуде, не были зарегистрированы и распределены судом.

В августе, сентябре и октябре 2022 года Краматорский суд восемь раз напоминал Индустриальному райсуду о необходимости согласованной передачи дел. Впрочем, реакции от Индустриального суда не последовало.

13 октября 2022 года Краматорский суд направил "Укрпочтой" 116 уголовных производств, находившихся на хранении в Самарском районном суде, в Индустриальный районный суд. Однако, Индустриальный суд отказался принять "краматорские" дела, и в итоге они вернулись в связи с истечением сроков хранения.

16 ноября 2022 года указанные уголовные дела снова были направлены в Индустриальный суд, а 17 ноября переданы курьерской доставкой в суд.

Между этими событиями, Индустриальный райсуд в октябре 2022 года направил в Краматорский городской суд и в ТУ ГСА в Донецкой области письмо о необходимости передачи дел на основании акта приема-передачи за подписью руководителя аппарата Краматорского суда.

В мае сменилось руководство Индустриального суда — новым главой суда была избрана судья Лариса Бельченко. Глава суда начала разбираться с вопросом дел Краматорского суда.

В июне 2023 года работники Краматорского суда были отправлены в Индустриальный райсуд для нумерации и описания всех документов исключительно уголовных производств, после чего дела частично были переданы в Индустриальный суд.

Как рассказала Лариса Бельченко членам ССУ, проблема уголовных дел, поступивших в Индустриальный суд из Краматорского суда (около 900 дел), в том числе заключалась в их состоянии — не все из них были подшиты, пронумерованы. Следовательно, взятие этих дел на учет в Индустриальном суде включало в себя определенные риски.

Гражданские и другие дела, по словам главы суда, в Индустриальный суд от Краматорского суда не поступали вообще.

Надлежащее оформление уголовных дел усилиями работников аппарата Краматорского суда, откомандированных в Днепр, заняло определенное время.

Первыми были распределены уголовные дела, где фигурантами были лица, находящиеся под стражей. Другие же уголовные дела до сих пор не зарегистрированы и не распределены на судей.

Тем временем, решением Высшего совета правосудия от 25 июля подсудность дел Краматорского суда вновь была изменена. В этот раз рассмотрение дел, подсудных Краматорскому городскому суду, с 7 августа должен обеспечить Днепропетровский районный суд Днепропетровской области. Впрочем, рассмотрение дел, поступивших в Индустриальный суд до 6 августа 2023 года включительно, должен обеспечить именно Индустриальный райсуд.

"Я считаю, что дела Краматорского суда, которые не были у нас зарегистрированы и распределены, с 7 августа должен регистрировать и распределять Днепропетровский районный суд", - отметила Лариса Бельченко.

Впрочем, такой подход не нашел понимания у членов ССУ, которые подчеркнули, что все поступившие до 6 августа дела все же должен рассматривать Индустриальный суд.

На это Лариса Бельченко сообщила, что рост нагрузки при низкой заработном плате не вызывает энтузиазма у работников аппарата суда.

В свою очередь, председатель Днепропетровского районного суда Владимир Бровченко сообщил, что указанный суд не будет принимать от Индустриального суда дела, поступившие туда до 6 августа 2023 года, и что именно Индустриальный райсуд должен рассмотреть все подобные дела.

В итоге Совет судей Украины решил признать неудовлетворительной работу Полтавского районного суда Полтавской области и Индустриального районного суда Днепропетровской области.

Также Совет судей указал, что указанные суды должны зарегистрировать, распределить дела и обеспечить дальнейшее надлежащее судебное разбирательство.

Автор: Вячеслав Хрипун

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