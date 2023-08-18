Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

Джерело фото: SUD.UA

Рада суддів України 17 серпня 2023 року дослідила ситуацію з реєстрацією та розглядом Полтавським районним судом Полтавської області та Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська судових справ, які надійшли з судів, що опинилися в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що у 2022 році в багатьох судах виникли проблеми з реєстрацію та розглядом тисяч справ, що надійшли з судів, територіальна підсудність яких була змінена через вторгнення РФ.

«Судово-юридична газета» вже детально розповідала про цю проблему, яку більшість судів протягом 2022 року та першої половини 2023 року все ж поступово вирішують.

Станом на серпень 2023 року найбільш проблемними залишились два суди – Полтавський районний суд Полтавської області та Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, у березні 2022 року Полтавський районний суд отримав з Харківського районного суду Харківської області близько 3 600 справ різних категорій.

Однак, Полтавський райсуд зареєстрував та здійснив автоматичний розподіл лише частини з них, тоді як більше 2 тис. справ не були розподілені.

При цьому справа з реєстрації та призначення до розгляду справ почала рухатися тільки після рішення Ради суддів України від 3 лютого 2023 року, яким РСУ рекомендувала судам, що отримали справи із судів, що опинилися в зоні бойових дій, нарешті їх зареєструвати, розподілити та розглянути.

Цікаво, що для виправдання зволікання з реєстрацією і розподілом справ, у лютому 2023 року судді Полтавського райсуду замовили в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького висновок науково-правової експертизи, який зводився до того, що нерозподілені Полтавським райсудом справи можуть бути повернуті до Харківського районного суду та мають розглядатися саме суддями цього суду.

Втім, після зміни голови суду (суддя Лариса Богомолова у квітні 2023 року була затримана за державну зраду), процес реєстрації та розподілу справ було відновлено. Про наявний прогрес 17 серпня повідомив вже новий голова Полтавського райсуду Анатолій Потетій. Хоча, станом на серпень, судом зареєстровані та розподілені ще далеко не всі “харківські” справи.

Більш проблемна ситуація склалася зі справами Краматорського міського суду Донецької області, які мали надійти у 2022 році в Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська.

Частина справ Краматорського суду навесні минулого року була вивезена в Індустріальний районний суд, однак більша частина справ була перевезена в Самарський районний суд Дніпропетровська для зберігання, з метою їх подальшої передачі в Індустріальний суд. Частина справ Краматорського суду взагалі опинилася в Царичанському районному суді Дніпропетровської області.

Втім, у подальшому виявилося, що евакуйовані справи в Індустріальний райсуд передані так і не були, а ті справи, що вже знаходилися в Індустріальному райсуді, зареєстровані та розподілені судом не були.

У серпні, вересні та жовтні 2022 року Краматорський суд 8 разів нагадував Індустріальному райсуду про необхідність узгодженої передачі справ. Втім, реакції від Індустріального суду не було.

13 жовтня 2022 року Краматорський суд направив “Укрпоштою” 116 кримінальних проваджень, що знаходилися на зберіганні в Самарському районному суді, в Індустріальний районний суд. Втім, Індустріальний суд відмовився прийняти “краматорські” справи і у підсумку вони повернулися у зв'язку із закінченням строків зберігання.

16 листопада 2022 року зазначені кримінальні справи знов були направлені в Індустріальний суд, а 17 листопада передані кур'єрською доставкою в суд.

Між цими двома подіями, Індустріальний райсуд у жовтні 2022 року надіслав в Краматорський міський суд та в ТУ ДСА в Донецькій області лист про необхідність передачі справ на підставі акту прийому-передачі за підписом керівника апарату Краматорського суду.

У травні змінилося керівництво Індустріального суду — новою головою суду була обрана суддя Лариса Бєльченко. Голова суду почала розбиратися з питанням справ Краматорського суду.

У червні 2023 року працівники Краматорського суду були відрядженні у Індустріальний райсуд для нумерації та опису всіх документів виключно кримінальних проваджень, після чого справи частково були передані в Індустріальний суд.

Як розповіла Лариса Бєльченко членам РСУ, проблема кримінальних справ, що надійшли в Індустріальний суд з Краматорського суду (близько 900 справ), зокрема полягала в їх стані — не всі з них були підшиті, пронумеровані. Відтак, взяття цих справ на облік в Індустріальному суді містило в собі певні ризики.

Цивільні та інші справи, за словами голови суду, в Індустріальний суд від Краматорського суду не надходили взагалі.

Належне оформлення кримінальних справ зусиллями працівників апарату Краматорського суду, що були відряджені в Дніпро, зайняло певний час.

Першими були розподілені кримінальні справи, де були особи, що перебувають під вартою. Інші ж кримінальні справи досі не зареєстровані та не розподілені на суддів.

Тим часом, рішенням Вищої ради правосуддя від 25 липня, підсудність справ Краматорського суду знов була змінена. На цей раз розгляд справ, підсудних Краматорському міському суду, з 7 серпня повинен забезпечити Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області. Втім, розгляд справ, що надійшли в Індустріальний суд до 6 серпня 2023 року включно, має забезпечити саме Індустріальний райсуд.

“Я вважаю, що справи Краматорського суду, які не були у нас зареєстровані та розподілені, з 7 серпня має реєструвати та розподіляти вже Дніпропетровський районний суд”, - зазначила Лариса Бєльченко.

Втім, такий підхід не знайшов розуміння у членів РСУ, які підкреслили, що всі справи, що надійшли до 6 серпня все ж має розглядати Індустріальний суд.

На це Лариса Бєльченко повідомила, що зріст навантаження при низькій заробітній платні не викликає ентузіазму у працівників апарату суду.

У свою чергу, голова Дніпропетровського районного суду Володимир Бровченко повідомив, що зазначений суд не буде приймати від Індустріального суду справи, що надійшли туди до 6 серпня 2023 року, і що саме Індустріальний райсуд повинен розглянути усі подібні справи.

У підсумку, Рада суддів України вирішила визнати незадовільною роботу Полтавського районного суду Полтавської області та Індустріального районного суду Дніпропетровської області.

Також, РСУ вказала, що зазначені суди повинні зареєструвати, розподілити справи та забезпечити їх подальший належний судовий розгляд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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