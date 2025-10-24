Свириденко про виділення 8,4 млрд на імпорт газу: треба терміново вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту

Юлія Свириденко нагадала, що в сховищах до початку опалювального сезону планували накопичити 13,2 млрд метрів кубічних газу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу для опалювального сезону.

Очільниця уряду Юлія Свириденко під час години запитань до уряду 24 жовтня пояснила, чому уряд виділив кошти на закупівлю імпортного газу учора, а не раніше. Вона зазначила, що причиною є необхідність закрити потреби, що виникли внаслідок нещодавніх російських ударів.

Загальні втрати внаслідок атак публічно не озвучуватимуть.

Свириденко нагадала, що в сховищах до початку опалювального сезону планували накопичити 13,2 млрд метрів кубічних газу.

«Ця задача досягнута, у нас дійсно такий обсяг був. Не хочу казати на загал про втрати газовидобутку внутрішнього, але це пов’язано з тим, що нам терміново зараз треба вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу», – сказала прем’єрка.

