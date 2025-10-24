Свириденко о выделении 8,4 млрд на импорт газа: нужно срочно решать вопрос с дополнительными объемами импорта

Юлия Свириденко напомнила, что в хранилищах до начала отопительного сезона планировалось накопить 13,2 млрд кубометров газа.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Правительство выделило 8,4 млрд грн на закупку импортного газа для отопительного сезона.

Глава правительства Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству 24 октября объяснила, почему средства на закупку импортного газа были выделены вчера, а не ранее. Она отметила, что причиной является необходимость закрыть потребности, возникшие вследствие недавних российских ударов.

Общие потери в результате атак публично не разглашаются.

Свириденко напомнила, что в хранилищах до начала отопительного сезона планировалось накопить 13,2 млрд кубометров газа.

«Эта задача выполнена, у нас действительно был такой объем. Не хочу публично говорить о потерях внутренней добычи газа, но это связано с тем, что нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа», — сказала премьер-министр.

