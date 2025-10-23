Правительство выделило 8,4 млрд грн на закупку импортного газа для отопительного сезона

Средства направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кабмин выделил 8,4 миллиарда гривен на закупку импортного газа для обеспечения отопительного сезона для населения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это решение является частью подготовки к зиме в условиях продолжающихся российских обстрелов. Из-за массированных ударов по газовой инфраструктуре Украина временно потеряла часть собственной добычи, что обусловило потребность в дополнительных объемах газа для стабильного прохождения отопительного периода.

«Закупка дополнительного энергоресурса позволит повысить надежность поставок газа и тепла в украинские дома в условиях российского энергетического террора», — отметила Свириденко.

