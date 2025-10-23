Практика судів
Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю імпортного газу для опалювального сезону

21:45, 23 жовтня 2025
Кошти спрямовані на забезпечення стабільного газопостачання в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Кабмін виділив 8,4 мільярда гривень на закупівлю імпортного газу для забезпечення опалювального сезону для населення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення є частиною підготовки до зими в умовах триваючих російських обстрілів. Через масовані удари по газовій інфраструктурі Україна тимчасово втратила частину власного видобутку, що зумовило потребу в додаткових обсягах газу для стабільного проходження опалювального періоду.

«Закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору», – зазначила Свириденко.

