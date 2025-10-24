Виключення російської мови з переліку захищених в Україні — Раді рекомендують прийняти законопроект

Комітет рекомендує парламенту прийняти законопроет про виключення російської мови з переліку мов, що підлягають захисту в Україні.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розглянув і рекомендував Верховній Раді прийняти урядовий законопроект №14120 щодо Європейської хартії регіональних або міноритарних мов - за основу і в цілому.

У комітеті зазначили, що законопроект передбачає:

Уточнення перекладу: тепер йдеться про захист саме міноритарних мов - тих, що перебувають під загрозою зникнення.

Вилучення російської мови: російська мова більше не входить до переліку мов, що потребують захисту, адже в Україні вона не є загроженою.

Оновлення переліку: вилучено поняття «молдавська мова», оскільки офіційною мовою Республіки Молдова є румунська.

Пропозиція Комітету: додати до переліку ідиш, румейську та урумську мови для збереження культурного надбання єврейської та грецької спільнот України.

Зазначається, що особлива увага приділена мовам надазовських греків, чиї поселення на Донеччині нині перебувають під окупацією. Їхня мова та культура потребують державного захисту, адже Росія системно знищує унікальне мовне розмаїття.

Оновлений перелік мов: білоруська, болгарська, гагаузька, іврит, ідиш, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румейська, румунська, словацька, угорська, урумська, чеська.

