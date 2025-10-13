Практика судів
Уряд пропонує виключити російську та молдовську мови з переліку захищених в Україні

18:02, 13 жовтня 2025
Законопроект передбачає оновлення переліку мов, що підлягають особливому захисту, із заміною єврейської мови на іврит та додаванням чеської.
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 14120, який передбачає виключення російської та молдовської мов із переліку тих, що захищаються Європейською хартією регіональних або міноритарних мов, заміну єврейської мови на іврит і додавання чеської. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на приведення положень деяких законів України у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Основні положення законопроекту:

  • Уточнення назв і норм законів «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про національні меншини (спільноти) України» та «Про медіа».
  • Оновлення переліку мов, до яких застосовується режим підтримки та особливого захисту.
  • Визначення мов, на які поширюватимуться положення Хартії: білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Таким чином, із переліку пропонується вилучити російську та молдовську мови, замінити єврейську мову на іврит і додати чеську.

Нагадаємо, у березні 2023 року парламент Молдови схвалив законопроект, який передбачає заміну в усіх законах та Конституції словосполучення «молдовська мова» на «румунська мова». Згодом  Конституційний суд Молдови підтвердив конституційність румунської як державної мови.

Раніше Конституція Молдови визнала офіційною мовою держави «молдовську». Проте мовознавці вважають її загалом ідентичною до румунської, писало «Радіо Свобода».

У школах і вищих навчальних закладах Молдови такий предмет як «молдовська мова» також відсутній. Замість нього молдовські школярі та студенти вивчають предмет «румунська мова».

