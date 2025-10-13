Правительство предлагает исключить русский и молдавский языки из перечня защищенных в Украине

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14120, который предусматривает исключение русского и молдавского языков из перечня тех, что защищаются Европейской хартией региональных или миноритарных языков, замену еврейского языка на иврит и добавление чешского. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ направлен на приведение положений некоторых законов Украины в соответствие с обновлённым официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.
Основные положения законопроекта:
Таким образом, из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, заменить еврейский язык на иврит и добавить чешский.
Напомним, в марте 2023 года парламент Молдовы одобрил законопроект, который предусматривает замену во всех законах и Конституции словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык». Позже Конституционный суд Молдовы подтвердил конституционность румынского как государственного языка.
Ранее Конституция Молдовы признала официальным языком государства «молдавский». Однако лингвисты считают его в целом идентичным румынскому, писало «Радио Свобода».
В школах и высших учебных заведениях Молдовы также отсутствует такой предмет, как «молдавский язык». Вместо него молдавские школьники и студенты изучают предмет «румынский язык».
