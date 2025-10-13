Практика судов
Правительство предлагает исключить русский и молдавский языки из перечня защищенных в Украине

18:02, 13 октября 2025
Законопроект предусматривает обновление списка языков, подлежащих особой защите, с заменой еврейского языка на иврит и добавлением чешского.
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14120, который предусматривает исключение русского и молдавского языков из перечня тех, что защищаются Европейской хартией региональных или миноритарных языков, замену еврейского языка на иврит и добавление чешского. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на приведение положений некоторых законов Украины в соответствие с обновлённым официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Основные положения законопроекта:

  • Уточнение названий и норм законов «О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и «О медиа».
  • Обновление перечня языков, к которым применяется режим поддержки и особой защиты.
  • Определение языков, на которые будут распространяться положения Хартии: белорусский, болгарский, гагаузский, крымскотатарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский и иврит.

Таким образом, из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, заменить еврейский язык на иврит и добавить чешский.

Напомним, в марте 2023 года парламент Молдовы одобрил законопроект, который предусматривает замену во всех законах и Конституции словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык». Позже  Конституционный суд Молдовы подтвердил конституционность румынского как государственного языка.

Ранее Конституция Молдовы признала официальным языком государства «молдавский». Однако лингвисты считают его в целом идентичным румынскому, писало «Радио Свобода».

В школах и высших учебных заведениях Молдовы также отсутствует такой предмет, как «молдавский язык». Вместо него молдавские школьники и студенты изучают предмет «румынский язык».

