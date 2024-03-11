Конституционный суд Молдовы подтвердил законность румынского как государственного языка

Конституционный суд Молдовы подтвердил конституционность закона о том, что правильное название государственного языка в стране - румынский язык.

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Конституционный суд Молдовы подтвердил конституционность закона о том, что правильное название государственного языка в стране - румынский язык. Такое решение КС Молдовы принял в понедельник.

Авторы запроса обжаловали в Конституционном суде Молдовы принятый в прошлом году закон, который предусматривает изменение в Конституции и во всех законодательных актах синтагм "молдавский язык", "государственный язык" и "наш язык" на название "румынский язык".

Конституционный суд признал закон "частично соответствующим Конституции". Председатель КС Молдовы Доминика Маноле объяснила, что "неконституционной признана только статья, которая признает устаревшей синтагму "румынский язык, функционирующий на основе латинской графики". Следовательно, эту синтагму можно использовать и дальше, наряду с официальным названием "румынский язык".

Авторы запроса в КС Молдовы ссылались на то, что фракция правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) изменила Конституцию голосами простого большинства депутатов, а не двумя третями голосов депутатов, как это предусмотрено в Конституции.

Со своей стороны представители PAS объяснили, что закон направлен не на изменение Конституции, а на выполнение решения КС от 5 декабря 2013 года. Тогда Суд постановил, что Декларация о независимости выше Конституции, в том числе и в вопросе названия языка. В Конституции до 2023 года государственным языком назывался "молдавский язык на основе латинской графики", а в Декларации о независимости - "румынский язык".

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