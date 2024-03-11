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Военнослужащий отказался форсировать Днепр и штурмовать Крынки: что решил суд

16:29, 11 марта 2024
Мужчина объяснил отказ от форсирования Днепра влиянием других военнослужащих и получил за это год дисциплинарного батальона.
Военнослужащий отказался форсировать Днепр и штурмовать Крынки: что решил суд
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Херсонский городской суд рассмотрел дело военнослужащего одной из бригад морской пехоты, которая уже долгое время ведет боевые действия по удержанию плацдарма на левом берегу Херсонской области. 

Как отмечено в материалах дела, матрос-гранатометчик десантно-штурмовой роты из числа мобилизованных военнослужащих Александр В., 8 ноября 2023 года открыто отказался выполнять боевое распоряжение командира батальона морской пехоты. 

Боевое распоряжение заключалось в необходимости форсирования реки Днепр и проведении штурмовых действий в районе населенного пункта Крынки Олешковской городской общины Херсонского района. 

Командир батальона отказ Александра В. не оценил, отметив, что военнослужащий объективно мог выполнить боевую задачу. 30 ноября 2023 года Александр В. был задержан и оказался под стражей. 

Действия матроса были квалифицированы по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса. 

В судебном заседании Александр В. признал свою вину в полном объеме, однако отметил, что 8 ноября он попал под влияние других военнослужащих своего подразделения. Александр В. рассказал, что вечером того дня другие бойцы его роты были против форсирования реки Днепр и открыто отказались выполнять приказ командира батальона. 

Из-за позиции других военнослужащих Александр В. принял необдуманное решение, о котором сожалеет. Также матрос добавил, что все еще хочет проходить военную службу. 

Изучив материалы дела и позицию сторон, суд учел раскаяние обвиняемого и отсутствие у него других дисциплинарных взысканий. 

Таким образом, хотя Херсонский городской суд и признал Александра В. виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК, однако решил применить к военнослужащему ст. 69 (назначение более мягкого наказания) УК. 

В итоге Александр В. получил наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих сроком на 1 год.

Поскольку с 30 ноября Александр В. находится под стражей, то исходя из расчета 1 день предварительного заключения, соответствует 1 дню содержания в дисциплинарном батальоне, матрос будет освобожден от пребывания в дисциплинарном батальоне в ноябре 2024 года.

Напомним, что это уже не первый приговор суда, связанный с отказом от форсирования Днепра. Так, в декабре Херсонский городской суд приговорил военнослужащего, который после пребывания в госпитале отказался переправляться на Левый берег Херсонской области, к служебному ограничению для военнослужащих сроком на 2 года за вычетом в доход государства 20% из суммы денежного довольствия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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