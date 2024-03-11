«Капитуляция — это не мир»: генсек НАТО Столтенберг отреагировал на заявление Папы Римского о «белом флаге»

Генсек НАТО отметил, что условиями мира могут быть только признание Украины суверенным и независимым государством.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на резонансное заявление Папы Римского Франциска, который предложил Украине «поднять белый флаг», передает NTV.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что «капитуляция — это не мир».

Он отметил, что условиями мира могут быть только признание Украины суверенным и независимым государством.

По словам Столтенберга, окончание войны зависит от российского диктатора путина, потому что именно он ее начал. В то же время Украина такого выбора не имеет.

Также генсек НАТО призвал всех союзников продолжать оказывать Украине военную поддержку, чтобы показать путину, что он не получит того, чего хочет на поле боя.

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск в своей заяве призвал Украину к переговорам с рф. Понтифик считает, что «сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг».

Позже в Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского по поводу Украины и «белого флага».

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