В Ватикане объяснили резонансное заявление Папы Римского по поводу Украины и «белого флага»

Слова понтифика о войне в Украине решил объяснить директор пресс-службы Ватикана.

Как ранее сообщалось, Папа Римский Франциск в своей заяве призвал Украину к переговорам с рф. Понтифик считает, что «сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг».

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил слова Папы Римского.

По его словам, Папа Римский Франциск в интервью, говоря о войне в Украине, использовал фразу «белый флаг», не имея в виду то, что украинской стороне надо капитулировать.

Образ «белого флага» во время беседы с понтификом использовал интервьюер, и Папа Римский в ответ употребил предложенную фразу, чтобы ею обозначить перемирие, которого можно добиться «благодаря отваге переговоров», публикует Vatican News слова Бруни.

«...В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа четко заявил: «Переговоры никогда не являются капитуляцией», - сказал он.

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