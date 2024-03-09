Украина должна иметь «смелость вести переговоры с рф под белым флагом», - Папа Римский

Папа Римский Франциск назвал Украину «проигравшей стороной» и призвал садиться за стол переговоров с рф.

Папа Римский Франциск призвал Украину к переговорам с рф. Понтифик считает, что "сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг", передает Reuters.

"Я верю, что те, кто видят ситуацию, те, кто думают о людях, те, кто имеет смелость поднять белое знамя и вести переговоры, сильнее. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных сил. Слово вести переговоры — смелое слово" , – сказал Папа Франциск.

Также Папа Римский намекнул, что Украина "проиграет" и "дела идут не хорошо", поэтому, по его мнению, "спасут" только переговоры.

Он указал на Турцию как страну, которая может помочь с переговорами.

"Сегодня, например, в войне в Украине есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого и другие", — добавил понтифик.

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