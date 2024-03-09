Україна повинна мати «сміливість вести переговори з рф під білим прапором», – Папа Римський

Папа Римський Франциск назвав Україну «стороною, що програє» та закликав сідати за стіл переговорів з рф.

Папа Римський Франциск закликав Україну до переговорів з рф. Понтифік вважає, що "сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор", передає Reuters.

"Я вірю, що ті, хто бачать ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слово вести переговори — сміливе слово", — сказав Папа Франциск.

Також Папа Римський натякнув, що Україна "програє" і "справи йдуть не добре", тому, на його думку, "врятують" тільки переговори.

Він вказав на Туреччину як на країну, яка може допомогти з переговорами.

"Сьогодні, наприклад, у війні в Україні, є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього та інші", — додав понтифік.

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