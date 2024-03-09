Джо Байден підписав закон про фінансування частини уряду США до осені

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Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. У світі

Джо Байден підписав закон про фінансування частини уряду США до осені

19:57, 9 березня 2024
Закон передбачає фінансування частини відомств на суму понад $460 млрд.
Джо Байден підписав закон про фінансування частини уряду США до осені
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Президент США Джо Байден підписав закон про фінансування частини агентств і департаментів адміністрації на 2024 фінансовий рік. Про це повідомив Білий дім.

Таким чином США уникли шатдауну. Підписаний закон передбачає фінансування протягом усього фінансового року до 30 вересня департаментів і агенцій федерального уряду США.

Документ охоплює половину бюджетних законопроектів для фінансування уряду США.

Пакет із шести законопроєктів передбачає виділення понад $460 млрд на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики. 

До 22 березня законодавці мають ухвалити шість законопроєктів про фінансування на весь рік, які стосуються, зокрема, міністерства оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб. За словами законодавців, щодо них може бути ще важче досягти двопартійної угоди.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
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