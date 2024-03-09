Джо Байден підписав закон про фінансування частини уряду США до осені

Закон передбачає фінансування частини відомств на суму понад $460 млрд.

Президент США Джо Байден підписав закон про фінансування частини агентств і департаментів адміністрації на 2024 фінансовий рік. Про це повідомив Білий дім.

Таким чином США уникли шатдауну. Підписаний закон передбачає фінансування протягом усього фінансового року до 30 вересня департаментів і агенцій федерального уряду США.

Документ охоплює половину бюджетних законопроектів для фінансування уряду США.

Пакет із шести законопроєктів передбачає виділення понад $460 млрд на фінансування, зокрема, міністерств у справах ветеранів, сільського господарства, внутрішніх справ, транспорту, житлового будівництва та розвитку міст, юстиції, торгівлі та енергетики.

До 22 березня законодавці мають ухвалити шість законопроєктів про фінансування на весь рік, які стосуються, зокрема, міністерства оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб. За словами законодавців, щодо них може бути ще важче досягти двопартійної угоди.

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