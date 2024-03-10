Закарпатець під приводом пошуку зниклого військового виманив у його дружини $10500

Шахрай повідомив дружині військового, що нібито має необхідні зв’язки та інформацію, що її чоловік – у полоні рф.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

У Закарпатській області викрили на шахрайстві жителя Тячівщини, який під приводом пошуку зниклого чоловіка виманив у дружини військовослужбовця $10 500. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, закарпатець під приводом допомоги з пошуком зниклого чоловіка потерпілої – діючого військовослужбовця ЗСУ – незаконно заволодів її грошовими коштами.

Відомо, що він запевнив жінку, що має необхідні зв’язки та інформацію, що її чоловік – у полоні рф. Аби сприяти його поверненню, дружина військового мала надати підозрюваному 10 500 доларів.

Мешканка Ужгорода, довірившись зловмиснику, передала йому грошові кошти. Проте зрозумівши, що підозрюваний обманув її та не мав реального наміру допомогти, звернулася до правоохоронців із заявою.

Чоловік був раніше судимий за вчинення крадіжки, а на момент вчинення злочину відбував іспитовий строк покарання.

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