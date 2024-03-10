У Міноборони планують замінити консерви у сухпайках повноцінними стравами для військових

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів на сході та в центрі України, отримавши, за його словами, «чимало нарікань на пайки».

Фото: Міноборони

Міністерство оборони України збирається підняти стандарти харчування для військовослужбовців і замінити консервовані продукти у сухпайках на повноцінні страви.Про це повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко, йдеться на сайті відомства.

Він перевірив склади з їжею і проконтролював якість добового польового набору продуктів для військових.

«Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових», – зауважив Віталій Половенко.

До 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3500 кілокалорій.

«Ці польові набори мають різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують винятково 10-ту норму», – сказав Віталій Половенко.

Заступник міністра оборони наголосив, що востаннє закупівля пайку 15-ї норми відбулася в кінці 2022-го року. Вся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам.

«Важливо, щоб у військовослужбовців були обидві норми польових наборів. У майбутньому МО планує відмовитися від консервованих продуктів і годувати наших захисників повноцінними стравами. Це важливо, оскільки якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки. Тому Командування Сил логістики має якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі», – підкреслив він.

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