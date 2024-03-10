Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСІТС чекає функціональний аудит, під час якого будуть збирати думки адвокатів для оновлення концепції електронного суду, - Денис Маслов

Стало відомо, коли оновлять автоматизоване діловодство судів.

Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

  1. В Україні

У Міноборони планують замінити консерви у сухпайках повноцінними стравами для військових

07:58, 10 березня 2024
Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів на сході та в центрі України, отримавши, за його словами, «чимало нарікань на пайки».
У Міноборони планують замінити консерви у сухпайках повноцінними стравами для військових
Фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України збирається підняти стандарти харчування для військовослужбовців і замінити консервовані продукти у сухпайках на повноцінні страви.Про це повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко, йдеться на сайті відомства. 

Він перевірив склади з їжею і проконтролював якість добового польового набору продуктів для військових.

«Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових», – зауважив Віталій Половенко.

До 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3500 кілокалорій.

«Ці польові набори мають різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують винятково 10-ту норму», – сказав Віталій Половенко.

Заступник міністра оборони наголосив, що востаннє закупівля пайку 15-ї норми відбулася в кінці 2022-го року. Вся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам.

«Важливо, щоб у військовослужбовців були обидві норми польових наборів. У майбутньому МО планує відмовитися від консервованих продуктів і годувати наших захисників повноцінними стравами. Це важливо, оскільки якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки. Тому Командування Сил логістики має якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі», – підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Микола Тонконоженко
    Микола Тонконоженко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова