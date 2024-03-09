Назвав свій Wi-Fi у гуртожитку «Slava Ukraine!»: у рф покарали студента

Роутер конфіскували як «знаряддя вчинення правопорушення».

У москві дали 10 діб адміністративного арешту студенту МДУ, який назвав свій Wi-Fi у гуртожитку "Slava Ukraine!". Роутер конфіскували як "знаряддя вчинення правопорушення". Про це пишуть росЗМІ.

22-річного студента визнали винним у публічному демонструванні "екстремістської символіки". У суді роутер визнали "знаряддям скоєння правопорушення" та конфіскували

Поліцейські встановили, що у жовтні 2023 року він купив новий роутер і при підключенні створив мережу під назвою "Slava Ukraine!". У суді студент визнав, що сам налаштовував мережу. Студенту призначили покарання у вигляді 10 діб адміністративного арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.