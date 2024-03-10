У Держпраці нагадали нюанси виплати компенсації за невикористані відпустки під час звільнення

Компенсації потребують основна щорічна відпустка та додаткова відпустка працівникам, котрі мають дітей.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, за які невикористані відпустки роботодавець має виплатити компенсацію працівникові, котрий звільняється.

Зазначається, що компенсації потребують основна щорічна відпустка та додаткова відпустка працівникам, котрі мають дітей. Їх необхідно компенсувати незалежно від причини звільнення. До розрахунку беруться всі роки, коли працівник не користувався відпустками. Інші види відпусток за їх наявності роботодавець може компенсувати за власним бажанням.

Компенсація має бути виплачена працівникові в день звільнення разом з іншими належними йому виплатами.

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