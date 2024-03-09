Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині угоду, за якою ФРН передасть Британії ракети Taurus, а Британія — Україні ракети Storm Shadow.

Британія готова допомогти Німеччині в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні", - запевнив британський чиновник.

За його словами, як один з можливих варіантів допускається можливий кільцевий обмін: Німеччина передає Британії ракети Taurus, а Лондон натомість поставляє Україні додаткові ракети Storm Shadow.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - наголосив посадовець.

Голова МЗС Британії відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - заявив він і додав, що Британія довіряє запевненням України.

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