Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні

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Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

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Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні

21:20, 9 березня 2024
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині угоду, за якою ФРН передасть Британії ракети Taurus, а Британія — Україні ракети Storm Shadow.
Британія готова допомогти Німеччині з постачанням Taurus Україні
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Британія готова допомогти Німеччині в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в цьому, як і в усіх інших питаннях, щоб допомогти Україні", - запевнив британський чиновник.

За його словами, як один з можливих варіантів допускається можливий кільцевий обмін: Німеччина передає Британії ракети Taurus, а Лондон натомість поставляє Україні додаткові ракети Storm Shadow.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - наголосив посадовець.

Голова МЗС Британії відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - заявив він і додав, що Британія довіряє запевненням України.

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