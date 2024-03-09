Британия готова помочь Германии с передачей Taurus Украине

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон предложил Германии соглашение, согласно которому ФРГ передаст Британии ракеты Taurus, а Британия — Украине ракеты Storm Shadow.

Великобритания готова помочь Германии в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами в этом, как и во всех других вопросах, чтобы помочь Украине", – заверил британский чиновник.

По его словам, как один из возможных вариантов допускается возможный кольцевой обмен: Германия передает Британии ракеты Taurus, а Лондон поставляет Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - подчеркнул чиновник.

Глава МИД Британии отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

"Совершенно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никоим образом не способствует эскалации", - заявил он и добавил, что Британия доверяет заверениям Украины.

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