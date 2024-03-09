В Одесской области задержали вероятного убийцу военного

Мужчина сам признался в убийстве военнослужащего.

В Одесской области полиция задержала подозреваемого в убийстве военнослужащего, тело которого было обнаружено 8 марта в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мертвого мужчину, одетого в военную форму, прохожие увидели в парковой зоне. Выяснилось, что убитый действительно военнослужащий, он родился в 1989 году и, по предварительным данным, погиб от многочисленных ударов по голове и лицу.

Впоследствии удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался житель Одесской области, временно проживавший в Подольске. В содеянном он признался.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения.

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