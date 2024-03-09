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Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

Наличие у лица судимостей, а также его сотрудничество с органами расследования в других уголовных производствах сами по себе не свидетельствуют о наличии провокации – Верховный Суд.

Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Верховный Суд объяснил, когда считается, что следователь своевременно обратился в суд с ходатайством о продлении срока досудебного расследования

Верховный Суд отменил решение судов, закрывших производство в связи с тем, что после уведомления о подозрении истек срок досудебного расследования.

Длительность отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве не влияет на наличие состава дезертирства, основной признак это цель – Верховный Суд

Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

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Турция и США обсудили пути прекращения войны рф против Украины

18:20, 9 марта 2024
В Анкаре считают, что пришло время для переговоров по прекращению войны.
Турция и США обсудили пути прекращения войны рф против Украины
Фото: Reuters
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9 марта турецкие и американские чиновники провели переговоры по войне в Украине и Газе и различным двусторонним вопросам во время встреч в Вашингтоне. Анкара считает, что настало время для переговоров по прекращению войны, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальные лица этих стран провели несколько раундов обсуждений по таким темам, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество оборонной промышленности, энергетика и борьба с терроризмом.

По его словам, стороны достигли определенных изменений в психологии их отношений и ожидают более положительную повестку дня в дальнейшем взаимодействии.

"Решая проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, важно также осознать общий потенциал, который могут создать две нации, и возможности, которые они могут предоставить", - сказал он.

Фидан также обсудил пути прекращения вторжения рф в Украину с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, повторив, что Анкара считает, что пора обсудить пути прекращения войны, но Турция "не заметила такой готовности со стороны Киева и москвы".

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