Турция и США обсудили пути прекращения войны рф против Украины

В Анкаре считают, что пришло время для переговоров по прекращению войны.

Фото: Reuters

9 марта турецкие и американские чиновники провели переговоры по войне в Украине и Газе и различным двусторонним вопросам во время встреч в Вашингтоне. Анкара считает, что настало время для переговоров по прекращению войны, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальные лица этих стран провели несколько раундов обсуждений по таким темам, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество оборонной промышленности, энергетика и борьба с терроризмом.

По его словам, стороны достигли определенных изменений в психологии их отношений и ожидают более положительную повестку дня в дальнейшем взаимодействии.

"Решая проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, важно также осознать общий потенциал, который могут создать две нации, и возможности, которые они могут предоставить", - сказал он.

Фидан также обсудил пути прекращения вторжения рф в Украину с американским коллегой Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, повторив, что Анкара считает, что пора обсудить пути прекращения войны, но Турция "не заметила такой готовности со стороны Киева и москвы".

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