Туреччина та США обговорили шляхи припинення війни рф проти України

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Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

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Туреччина та США обговорили шляхи припинення війни рф проти України

18:20, 9 березня 2024
У Анкарі вважають, що настав час для переговорів щодо припинення війни.
Туреччина та США обговорили шляхи припинення війни рф проти України
Фото: Reuters
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9 березня турецькі та американські чиновники провели переговори щодо війни в Україні та Газі та різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні. Анкара вважає, що настав час для переговорів щодо припинення війни, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що офіційні особи цих країн провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сирія, Україна, Газа, співпраця оборонної промисловості, енергетика та боротьба з тероризмом.

За його словами, сторони досягли певних змін у психології їх відносин й очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.

"Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати", - сказав він.

Фідан також обговорив шляхи припинення вторгнення рф в Україну з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном, повторивши, що Анкара вважає, що настав час обговорити шляхи припинення війни, але Туреччина "не помітила такої готовності з боку Києва та москви".

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