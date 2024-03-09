Туреччина та США обговорили шляхи припинення війни рф проти України

У Анкарі вважають, що настав час для переговорів щодо припинення війни.

Фото: Reuters

9 березня турецькі та американські чиновники провели переговори щодо війни в Україні та Газі та різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні. Анкара вважає, що настав час для переговорів щодо припинення війни, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що офіційні особи цих країн провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сирія, Україна, Газа, співпраця оборонної промисловості, енергетика та боротьба з тероризмом.

За його словами, сторони досягли певних змін у психології їх відносин й очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.

"Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати", - сказав він.

Фідан також обговорив шляхи припинення вторгнення рф в Україну з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном, повторивши, що Анкара вважає, що настав час обговорити шляхи припинення війни, але Туреччина "не помітила такої готовності з боку Києва та москви".

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