Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупиниться: поляки заявляють про масштабну акцію протесту 20 березня.

Польські фермери анонсували протест по всій країні 20 березня. Від 7:00 до 19:00 вся Польща зупинитися, кажуть поляки. За їх словами, господарства на межі банкрутства, тому вони "повинні зробити все щоб уряд зреагував". Про це заявив фермер в коментарі Радіо Свобода.

"Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства, мусимо зробити все щоб уряд нас почав серйозно трактувати. Мусимо достигнути, перепрошуємо за незручності", - сказав аграрій.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги поляків про повну блокаду кордону з Україною.

6 березня польські фермери влаштували масовий протест біля будівлі польського Сейму у Варшаві з розбиранням бруківки та киданням каміння, поліція застосувала сльозогінний газ.

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