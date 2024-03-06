У Польщі масовий протест: фермери розбирають бруківку та кидають каміння, поліція застосувала сльозогінний газ, відео

У середу, 6 березня, польські фермери влаштували масовий протест біля будівлі польського Сейму у Варшаві. Про це повідомляє RMF24.
Акція протесту розпочалася біля будинку уряду Польщі, звідки маніфестанти попрямували до Сейму країни. Перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра Дональда Туска підпалили шини, а також труну, яка символізувала польське сільське господарство.
Однією з вимог демонстрантів є захист польських кордонів від «неконтрольованого напливу» продуктів з України, рф та білорусі. Також фермери протестують проти так званого «зеленого законодавства» ЄС, яке значно обмежує їхні можливості.
Протест набуває жорсткого характеру - учасники почали розбирати бруківку та закидати камінням поліцейських, здійснено спробу прориву на територію, прилеглу до будівлі Сейму. Відео поширюють в мережі.
Поліція застосувала сльозогінний газ. Під Сеймом з'явилися водомети.
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