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Польські фермери влаштували масовий мітинг у Варшаві з підпалом шин та сутичками з поліцією, фото

15:49, 6 березня 2024
Фермери мітингують проти «зеленого курсу» Єврокомісії та «неконтрольованого» імпорту агропродукції.
Польські фермери влаштували масовий мітинг у Варшаві з підпалом шин та сутичками з поліцією, фото
Джерело фото: polsatnews
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У середу, 6 березня, польські фермери влаштували масовий протест у Варшаві, який супроводжується підпалом шин та сутичками з поліцією. За даними Onet, протестувальники збираються під офісом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

До акції протесту приєдналися тисячі осіб, і організатори сподіваються на участь до 100 тисяч людей. Фермери хотіли прибути до центру Варшави на своїх тракторах, проте на околицях міста їх зупинили бар'єри, хоча деяким тракторам все ж вдалося потрапити до центру столиці.

Протест призвів до обмеження руху автотранспорту у Варшаві, деякі дороги перекриті. Фермери, які виступають проти «зеленого курсу» Європейської комісії та «неконтрольованого» імпорту агропродукції, влаштували підпал шин та навіть спалили труну, що символізувала польське сільське господарство.

Джерело фото: onet

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