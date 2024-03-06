Польські фермери влаштували масовий мітинг у Варшаві з підпалом шин та сутичками з поліцією, фото

Фермери мітингують проти «зеленого курсу» Єврокомісії та «неконтрольованого» імпорту агропродукції.

Джерело фото: polsatnews

У середу, 6 березня, польські фермери влаштували масовий протест у Варшаві, який супроводжується підпалом шин та сутичками з поліцією. За даними Onet, протестувальники збираються під офісом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

До акції протесту приєдналися тисячі осіб, і організатори сподіваються на участь до 100 тисяч людей. Фермери хотіли прибути до центру Варшави на своїх тракторах, проте на околицях міста їх зупинили бар'єри, хоча деяким тракторам все ж вдалося потрапити до центру столиці.

Протест призвів до обмеження руху автотранспорту у Варшаві, деякі дороги перекриті. Фермери, які виступають проти «зеленого курсу» Європейської комісії та «неконтрольованого» імпорту агропродукції, влаштували підпал шин та навіть спалили труну, що символізувала польське сільське господарство.

Джерело фото: onet

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.