Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Голосіївський районний суд Києва тимчасово отримає трьох суддів

Судді з судів Київської, Донецької та Хмельницької областей будуть відряджені на 1 рік.

Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд

Суд вказав, що командир військової частини повинен не тільки шукати винних, але й дотримуватися процедури службового розслідування.

В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству

В зв’язку з цим голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик нагадав державним реєстраторам і нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії.

Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

  1. В Україні
  2. / У світі

Україна стала частиною Європейської оборонно-промислової стратегії: що передбачає документ

14:35, 6 березня 2024
Для реалізації стратегії у ЄС передбачили 1,5 мільярда євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років.
Україна стала частиною Європейської оборонно-промислової стратегії: що передбачає документ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України повідомило, що Україна стала частиною Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS), яка була презентована в Брюсселі 5 березня. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що метою стратегії є зміцнення Європейської оборонно-технологічної промислової бази, щоб оборонна промисловість Євросоюзу була здатна задовольняти потреби держав-членів вчасно і в достатній кількості. На реалізацію стратегії вже передбачили 1,5 мільярда євро з бюджету ЄС протягом 2025-2027 років з можливістю розширення фінансування.

Поштовхом до створення першої в історії Європейської оборонно-промислової стратегії стала збройна агресія росії проти України.

«Зіткнувшись з поверненням війни високої інтенсивності в Європі після неспровокованого повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, ЄС повинен швидко посилити свою оборонну готовність. Світовий порядок, заснований на правилах, піддається серйозному випробуванню, і країни, що знаходяться поблизу ЄС, а також за його межами, все більше страждають від напруженості, нестабільності, гібридних загроз і збройних конфліктів. Ці події кидають виклик нашій безпеці, процвітанню та демократичним цінностям», - йдеться в тексті Стратегії.

Наголошується, що під час розробки документу проводились консультації з профільними відомствами України щодо нашого досвіду оборони й захисту від збройної агресії росії, а також нашого бачення розвитку європейського та українського ОПК. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості надало свої пропозиції, що були частково враховані Єврокомісією.

Між оборонними індустріями України та Європи передбачена співпраця, яка посилить обидві сторони й дасть можливість обом отримати взаємну вигоду.

Пропонується, щоб українська промисловість могла брати участь у програмі Союзу з підтримки ОПК. Україна зможе брати участь у спільних закупівлях, а українським оборонним компаніям надаватиметься підтримка в нарощуванні потужностей та співпраці з Європейською індустрією.

Також ідеться про стимулювання співпраці між українською та європейською промисловістю та обмін інформацією щодо стандартів та досвіду.

Для зміцнення співпраці ЄС проведе Форум оборонної промисловості ЄС-Україна у 2024 році.

Щоб забезпечити взаємодію між стартапами та інноваторами Союзу та промисловістю й збройними силами України, ЄС відкриє Офіс інновацій у Києві.

Європейську оборонно-промислову стратегію супроводжує Програма європейської оборонної індустрії (EDIP). Це документ, який прописує механізм реалізації Стратегії, та в перспективі є законодавчою ініціативою. Надалі він має бути узгоджений Європарламентом та Радою Європи.

«У зв'язку з майбутнім вступом України до ЄС, програма зобов’язана підсилити співпрацю з Україною на промисловому рівні. Як частина майбутніх зобов'язань ЄС щодо безпеки України, ЄС повинен сприяти більшій співпраці з українською ОПБ, щоб підвищити її здатність задовольняти нагальні потреби, а також працювати над узгодженням стандартів та покращенням взаємосумісності», - говориться в документі.

EDIP передбачає:

Відкрите членство в Європейських програмах підтримки ОПК для України.

Окрему бюджетну лінію для підтримки оборонної промисловості та оборонних компаній України.

Для фінансування цієї статті бюджету може бути використана, окрім іншого, частка прибутків від заморожених російських суверенних активів. На це має бути відповідне рішення Ради ЄС за пропозицією Високого представника.

Цей крок підтримає потужності українського ОПК, залучить його до оборонно-промислової бази ЄС та наблизить країну на шляху членства в Європейському Союзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду