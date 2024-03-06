В Польше массовый протест: фермеры разбирают брусчатку и бросают камни, полиция применила слезоточивый газ, видео

Протест приобретает жесткий характер — происходят столкновения между фермерами и полицией.

В среду, 6 марта, польские фермеры устроили массовый протест у здания польского Сейма в Варшаве. Об этом сообщает RMF24.

Акция протеста началась у здания правительства Польши, откуда манифестанты направились в Сейма страны. Перед зданием канцелярии премьер-министра Дональда Туска подожгли шины, а также гроб, который символизировал польское сельское хозяйство.

Одним из требований демонстрантов является защита польских границ от «неконтролируемого наплыва» продуктов из Украины, рф и Белоруссии. Также фермеры протестуют против так называемого «зеленого законодательства» ЕС, значительно ограничивающего их возможности.

Протест приобретает жесткий характер - участники начали разбирать брусчатку и забрасывать камнями полицейских, предпринята попытка прорыва на территорию, прилегающую к зданию Сейма. Видео распространяется в сети.

Полиция применила слезоточивый газ. Под Сеймом появились водометы.

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