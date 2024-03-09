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Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

  1. У світі

Вірменія обговорює членство в ЄС

17:58, 9 березня 2024
У Вірменії заявили, що збираються розширити коло партнерів.
Вірменія обговорює членство в ЄС
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У Вірменії на рівні влади обговорюють можливість приєднання країни до Європейського союзу, зважаючи на виклики, які постали перед країною в останні роки. Про це сказав глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

«З огляду на всі виклики, яким ми змушені протистояти протягом останніх трьох-чотирьох років, у Вірменії активно обговорюються нові можливості. Не розкрию секрету, якщо скажу, що також є ідея членства в ЄС», – заявив міністр.

Мірзоян наголосив, що народ Вірменії має європейські прагнення. При цьому Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у країні.

За словами чиновника, для Вірменії важливо розширювати коло партнерів та союзників та врегулювати відносини з сусідами.

Раніше повідомлялося, що Вірменія призупиняє членство в ОДКБ.

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