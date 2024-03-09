Вірменія обговорює членство в ЄС

У Вірменії заявили, що збираються розширити коло партнерів.

У Вірменії на рівні влади обговорюють можливість приєднання країни до Європейського союзу, зважаючи на виклики, які постали перед країною в останні роки. Про це сказав глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

«З огляду на всі виклики, яким ми змушені протистояти протягом останніх трьох-чотирьох років, у Вірменії активно обговорюються нові можливості. Не розкрию секрету, якщо скажу, що також є ідея членства в ЄС», – заявив міністр.

Мірзоян наголосив, що народ Вірменії має європейські прагнення. При цьому Євросоюз та США підтримують демократичні реформи у країні.

За словами чиновника, для Вірменії важливо розширювати коло партнерів та союзників та врегулювати відносини з сусідами.

Раніше повідомлялося, що Вірменія призупиняє членство в ОДКБ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.